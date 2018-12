Hof: drie jaar cel en tbs voor aanval Stadjer op agente in burger

Een 45-jarige man uit Groningen is in hoger beroep voor het gijzelen en mishandelen van een agente. (Foto: Archief De Vries Media)

Een 45-jarige man uit Groningen is in hoger beroep voor het gijzelen en mishandelen van een agente veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De man viel op 10 november 2016 in het Sterrebos de vrouw van achteren aan en bedreigde haar met een mes. Het Hof vond gijzeling, de poging om zwaar lichamelijk letsel toe te brengen en bedreiging bewezen.

Behandeling

De rechtbank in Groningen veroordeelde de man in juni tot tweeënhalf jaar cel, maar legde hem geen tbs op. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden drie jaar cel zonder tbs.

Het hof vond echter dat de samenleving voor de man beschermd moet worden en dat een behandeling in een kliniek met het hoogste beveiligingsniveau noodzakelijk is.

Door de stoornissen en psychische problematiek is de kans op herhaling groot wanneer de man niet langdurig gedwongen en intensief wordt behandeld.

Celstraf

De man kreeg in 2003 voor moord al een celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd. De tbs-maatregel was echter al voorwaardelijk beëindigd. Hij woonde niet in de Van Mesdagkliniek, maar werd daar nog wel begeleid.

De agente in kwestie was ruim twee jaar geleden in haar vrije tijd op stap, toen zij bij het Sterrebos werd aangevallen. Een man greep haar vast, sleurde haar naar het bos en bedreigde haar met een mes. Maar de vrouw wist haar belager van zich af te houden, al liep ze wel snijwonden aan haar handen op.

Stadjer ontkent

De 45-jarige Stadjer ontkent de aanval, maar dna-materiaal van hem - dat op de vrouw werd gevonden - spreekt dat tegen. De man belde kort voor het incident bovendien nog met zijn vriendin en zijn telefoon werd bij een mast in de buurt aangestraald.

De rechtbank oordeelde in juni dat de Stadjer de agente een schadevergoeding van ruim zevenduizend euro moeten betalen. Ook dit was onvoldoende, zo vonden de hogere rechters. Zij beslisten dat het slachtoffer ruim twintigduizend euro moet krijgen.

