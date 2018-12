Onderwegens: 'Dertig miljoen? Inpakken en wegwezen'

Het is ondertussen voor veel mensen een traditie geworden. Een oudejaarslot kopen. Hoe eerder het lot is gekocht, hoe langer de tijd om te dromen van witte stranden, dikke auto's en een villa.

De komende weken gaan Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen elke dag onderwegens op zoek naar alles wat er tijdens de feestdagen leeft en speelt in Groningen.

Maar de kans dat dit daadwerkelijk uitkomt is natuurlijk heel erg klein. Toch loopt het bij Minke aan de Nieuwe Ebbingestraat in Stad storm deze dagen.

Beluister hier het interview met Luc Minke:



De dromen over dertig miljoen

'Het is even joelen met z'n allen bij de trekking en dan wordt het 'm weer net niet', vertelt een klant. 'En dan is het volgend jaar weer een kans.' Twee zusjes zien het wel zitten: 'Met dertig miljoen gaan we naar Disneyland met de hele familie en vrienden en vriendinnen.'

'Het overgrote deel van de loten wordt tussen Kerst en Oud en Nieuw gekocht', vertelt Luc Minke. 'Ik hoop natuurlijk dat de dertig miljoen hier in Groningen gewonnen wordt en dan het liefst dat het lot bij ons gekocht is.'

Driehonderd loten over de toonbank

De hoofdprijs is nog nooit verkocht bij Minke. 'Hier zijn wel mooie grote prijzen gevallen van honderdduizend euro, maar we zitten met smart te wachten op de hoofdprijs. Dat zou heel leuk zijn.'

'Dagelijks verkopen we drie- tot vierhonderd hele loten in deze periode. De kans dat je wint is natuurlijk niet zo heel groot, maar iedereen heeft evenveel kans. En als je niks koopt, kun je ook niks winnen', vertelt de verkoper.

Populaire eindgetallen

Je kunt de laatste twee getallen van het lot zelf kiezen. 'Dit jaar zijn er eigenlijk niet echt populaire getallen', aldus Minke. 'Maar de zeven, dertien en elf zijn altijd populair. We hebben ook een knop, waarop je kunt drukken en dan stopt-ie bij een willekeurig getal. Dan berekent de machine zelf de laatste twee cijfers van je lot.'

'Ik zou niet weten wat ik met al dat geld moet'

Minke zelf doet ook mee aan de oudejaarsrage. 'Meestal koop ik de loten pas op het laatste moment. Ik betrap mezelf er ook wel op dat ik het te lang uitstel. Soms zo lang, dat ik het vergeet.'

Dertig miljoen hoeft Minke niet te winnen. 'Ik zou toch graag min of meer gewoon doorgaan met het normale leven. Ik zou niet weten wat ik met al dat geld moet. Misschien een mooi huis kopen.'

Een klant in de winkel weet het wel. 'Geld is maar betrekkelijk', zegt hij. 'Maar als ik het dan toch win is het inpakken en wegwezen.'

Lees ook:

- Onderwegens: in het kerstpaleis van Teunis en Roelie

- Onderwegens: pruttelen met de Giezelbaargbloazers

- Onderwegens: gespreksonderwerpen voor het kerstdiner

- Onderwegens: een kerstdiner voor 12 euro

- Onderwegens: op zoek naar de perfecte kerstboom

- Onderwegens: kerst bij het Leger des Heils

- Onderwegens: veertig jaar zendpiraat Rocky Montano