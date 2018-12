Ntab grijpt WK-ticket, maar moet genoegen nemen met zilver

Dai Dai Ntab is onttroond als kampioen op de 500 meter. De Groninger moest genoegen nemen met de tweede plaats. Hij reed een tijd van 34.72.

Zijn ploeggenoot Ronald Mulder won de kortste sprintafstand bij de NK Afstanden op het ijs van Thialf in Heerenveen. Hij kwam over de finish in 34.60.

Ntab verzekerde zich met zijn tweede plaats van een ticket voor de WK Afstanden in februari in Inzell. 'Ik ben blij dat ik me weer geplaatst heb. Ik heb vandaag niets bijzonders kunnen doen. Maar de afgelopen weken heb ik een stabiel niveau. Daar ben ik blij mee.' stelde Ntab.

De sprinter dacht nog wel even terug aan precies een jaar geleden. Destijds verspeelde hij door twee valse starts deelname aan de Olympische Winterspelen. 'Dat speelde wel mee vandaag. Het is exact 365 dagen gelden. Ik wilde m'n titel verdedigen en het WK rijden. Dus er speelde heel veel mee in deze rit. Ik wist wel dat als ik m'n normale niveau zou halen dat ik bij de eerste drie zou zitten.'

Zijn tegenstander Jan Smeekens maakte een valse start. Op dat moment gingen zijn gedachten ook terug naar het Olympisch Kwalificatietoernooi. 'Toen ik terugschaatste dacht ik wel even 'dit is een OKT momentje'. Ik moest gewoon zorgen dat ik bij de tweede start stil bleef staan, goed wegkomen en geduldig blijven en dat ging goed.'

Lennart Velema uit Groningen reed een persoonlijk record. Hij kwam in 35.26 over de streep.

