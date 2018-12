Zorgpersoneel Klooster&Buren stapt op en begint voor zichzelf

Het zorgpersoneel van dorpscoöperatie Klooster&Buren heeft besloten voor zichzelf te beginnen. Ze vinden dat de zorg, die bewoners van 't Olde Heem krijgen, beter kan.

De dorpscoöperatie heeft, toen de Zonnehuisgroep woonzorgcentrum 't Olde Heem wilde afstoten, het complex overgenomen. Een professioneel zorgteam heeft zich toen ontfermd over de bewoners, maar dat team heeft vrijdag ontslag ingediend.

Het personeel vindt dat de coöperatie zich te veel bezighoudt met andere zaken en dat de zorg daardoor niet de juiste aandacht krijgt. Ze benadrukken wel dat het nu niet slecht geregeld is, maar wel dat het beter en professioneler kan.

Focus op zorg

'De coöperatie heeft een breed belang en vergroot de leefbaarheid in het gebied. De zorg is daar nu een onderdeel van. Met de oprichting van een nieuwe vereniging willen we de zorg verder professionaliseren. Dat kan omdat we ons nu alleen gaan focussen op de zorg', vertelt Sytze Rusticus. Hij is voorzitter van Loug Hogeland. Dat is de naam van de nieuwe zelfstandige vereniging waaronder de zeventien personeelsleden verder gaan.

De coöperatie houdt zich naast de zorg ook bezig op het gebied van verduurzaming, behoud van cultuur en onderhoud van de Kloostertuin. Inwoners uit de dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kruisweg, Hornhuizen en Kleine Huisjes hebben de coöperatie Klooster&Buren opgericht.

Zelfstandig verder

De bewoners hebben volgens Rusticus toegezegd de zorg van de nieuwe vereniging af te willen nemen. 'Door het werken in een platte organisatie, zoals een vereniging zonder hiërarchie, gaan er geen zorggelden verloren', zegt Rusticus.

Ook vinden de personeelsleden dat er met dit zelfstandige team sneller en efficiënter kan worden ingespeeld op de behoeften van de bewoners van 't Olde Heem.

Overvallen

Dorpscoöperatie Klooster&Buren voelt zich overvallen door de beslissing van de personeelsleden. Voordat ze een reactie geven, willen ze het nieuws eerst even laten bezinken.

Begin deze week roemde de Koning het werk van de dorpscoöperatie nog in zijn toespraak. Hij noemde de initiatieven een voorbeeld voor Nederland.

