Zieke Bosker hoopt nog op EK-ticket

Voor schaatser Marcel Bosker kwamen de NK Afstanden een paar dagen te vroeg, concludeert hij achteraf. De Groninger reed de 5000 meter op 85 procent van zijn kunnen.

'Ik de afgelopen week veel op bed gelegen, want ik ben ziek geweest', vertelt hij. 'Het gaat nu redelijk en gelukkig heb ik geen koorts, anders had ik hier niet eens kunnen rijden. Helaas kan het NK niet zomaar even verplaatst worden', verklaarde de Nederlands kampioen Allround z'n optreden. Hij eindigde als vijfde.

EK allround

Waar voor veel schaatsers plaatsing voor de WK Afstanden prioriteit heeft, kijkt Bosker naar de kwalificatie voor de EK Allround.

De beste drie rijders in het klassement van de 1500 en 5000 meter worden in het tweede weekend van januari namens Nederland afgevaardigd naar Collalbo.

Zijn kansen daarop zijn nog steeds aanwezig al wordt het een moeilijke klus. Zaterdag moet hij zien af te rekenen met Douwe de Vries.

Verschil

'Het verschil is niet groot, maar zoals ik me nu voel wordt het lastig. Bij de tijd die Douwe een paar weken geleden reed, kom ik nu niet in de buurt. Ik hoop dat ik morgen op 95 procent zit.'

Of Bosker zondag nog in actie komt op de 1000 meter en 10 kilometer is nog maar de vraag. 'Dat ligt er ook aan hoe het op de 1500 meter gaat en of ik me wel of niet plaats voor het EK. Mijn coach en ik zullen daar nog een knoop over doorhakken.'

