'Outsider' ASVB houdt Groningse eer hoog op Protos Weering

Nu de winterstop is aangebroken, zoeken voetballers hun heil vooral in de zaal. Eén van de meest populaire zaalvoetbaltoernooien is Protos Weering. Het toernooi wordt in Drenthe en Overijssel afgewerkt, maar kent ook Groningse deelnemers.

Van alle teams die deelnemen aan de 42ste editie van Protos Weering, waren er vijf afgezanten uit onze provincie. Opvallend genoeg zijn het allemaal zondagteams. Oldambtster Boys, Muntendam, SC Stadskanaal en Musselkanaal sneuvelden allemaal in de voorronde. ASVB was wél succesvol.

Limiet

Aanvankelijk zou ASVB niet eens aan het toernooi deelnemen. Omdat Protos Weering een limiet van honderd teams kent, moet de ploeg het al vier jaar met een plek op de wachtlijst doen. Omdat Kloosterhaar zich op het laatste moment terugtrok, kregen de Blijhamsters alsnog een uitnodiging.

'En toen hebben we meteen ja gezegd', vertelt trainer Loek Swarts. Voor de voorronde moest zijn ploeg wel ruim een uur in de auto zitten om in de sporthal van Slagharen aan te treden, maar met een eerste plaats in de poule verliep het sportief prima. 'Qua support viel het alleen wel wat tegen, slechts twee fans reisden ons achterna', lacht hij.

ASVB verbaast

Maar die support was afgelopen week al een stuk groter. Onder toeziend oog van zo'n veertig fans verbaasde ASVB door wederom eerste in een poule te worden met Titan, Borger, FC Klazienaveen en Sleen.

'Vooral onze keeper Ronald Veerbeek had een geweldige avond', blikt Swarts terug. 'Hij pakte alles, waardoor we geen enkel tegendoelpunt hoefden te incasseren. Dat gebeurt zelden.'

Populair

Waar veel voetbaltrainers een broertje dood hebben aan zaalvoetballende selectiespelers, stimuleert Swart dat juist. 'Daardoor ontwikkel je een betere techniek', vindt hij. Dat zaalvoetbal populair is in Blijham, laat zich ook terugzien bij 'de witte muizen', zoals de bijnaam van de Blijhamsters luidt.

'Diverse jongens die voor ASVB op het veld uitkomen, spelen op vrijdagavond in de zaal bij WMC in Winschoten. Daar profiteren we op Protos Weering duidelijk van, want we opereren echt als team. In de kwartfinale hadden we vijf verschillende doelpuntenmakers, dat zegt wel voldoende', meent Swarts.

Outsider

Door de goede prestaties in de voorronden, wordt ASVB door de toernooiorganisatie inmiddels als outsider bestempeld. 'En dat is maar goed ook, want in de halve finale in Zwartemeer treffen we met Hoogeveen (ZO), ZZVV en SVBO (ZO) en Emmen vier loodzware tegenstanders. Laat ons dan maar outsider zijn', zegt hij met een knipoog.

Inmiddels is Blijham de goede prestaties van ASVB op Protos Weering niet ontgaan. 'Het is het gesprek van de dag in het dorp. Ik begreep al dat de club bezig is om een bus voor onze supporters te regelen', klinkt het hoopvol.

Swarts is zich ervan bewust dat ASVB op het toernooi de Groningse eer hoog kan houden. 'Waar we ons cluppie kunnen promoten, zullen we dat zeker doen. Reken er maar op dat we zaterdag voor niemand ontzag zullen hebben!'