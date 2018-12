Deel dit artikel:













Auto brandt uit in Winschoten De vlammen sloegen al uit de auto toen brandweerlieden ter plaatse kwamen. (Foto: De Vries Media)

Aan de Iepenlaan in Winschoten is vrijdagavond is even na 22:30 uur een auto uitgebrand op een parkeerterrein. Toen de brandweer ter plaatse was, sloegen de vlammen al uit de auto.

De brandweer wist de brand in de geparkeerde auto te blussen, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de auto volledig verwoest werd. Hoe de brand is ontstaan, is niet onbekend.