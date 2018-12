Deel dit artikel:













WK Dammen: Boomstra en Schwarzman geven elkaar niets toe Boomstra moest in zijn eerste WK-duel remise toestaan. (Foto: Carl Hoekstra/RTV Noord)

De eerste partij om de wereldtitel dammen is in remise geëindigd. Zowel Roel Boomstra als de Rus Aleksander Schwarzman namen weinig risico in hun eerste confrontatie.

Boomstra speelde degelijk met de witte schijven en pareerde elk initiatief van zijn Russische opponent. Beide dammers lieten nog niet het achterste van hun tong zien. De twee schuiven nog driemaal achter het bord in Leeuwarden. Daarna wordt de wk match voortgezet in Groningen.