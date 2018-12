Deel dit artikel:













Dode man Winschoten niet overleden door misdrijf De situatie bij de school op Tweede Kerstdag (Foto: De Vries Media)

De dode man die op Tweede Kerstdag in een voormalig schoolgebouw in Winschoten werd gevonden, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit het politieonderzoek.

De politie doet verder geen uitspraken over wat er precies is gebeurd. De afgelopen dagen vond onder meer buurtonderzoek plaats. Het gebouw aan de Oudewerfslaan was vroeger de Christelijke lagere school. De laatste jaren zat er een galerie in. Lees ook: - Dode man gevonden in oude school in Winschoten