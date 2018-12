Twij Deuntjes: Eric Bats draait de pareltjes uit onze provincie en de rest van de wereld

Edwin Jongedijk – Hoogmoud komt veur de val

Irene Wilkens & Sikkom Kult – Nog ain moal daanzen mit die

Erwin de Vries – Vrij laand

Klaas Spekken & Sasja Velt – As k mien laifste kais

Maas & Folgerts – Scheuveln

Bé Schmaal – Ik liek zo veul op die

Swinder – Vief veur elf

Town of Saints – Ris up

Nulviefteg - Gebroken Haarten reperoatieman

Mooi Wark – Doodse stilte

JW Roy – Kortsten dag

Dion Bouwes & Dennis Krottje – Wereld in mien kop

Westkanstad – De zun komt op ien t Westerkwartier

Törf – Aan raais

2e uur:

Wia Buze – Blief nog even

Pé & Rinus & Het Noordpoolorkest – Hee doe

Gerry Wolthof – As mie de schounen bennen versleten

Mark Brinkhuizen – Noeit meer n mörn

Lianne Abeln – Vogelveer

Marlene Bakker – Sloaplaidje

Wat Aans! – Bingo

René Beverwijk – Mien noam is Gré

Arnold Veeman – Vera's kelderbar

Merlusa – Every day

Woarom Nait – De Voorn

Alex Vissering – Het fait

Sting – Fields of gold

Fransien Kuiper - Plietsiepet

Hans van der Lijke – As is as

De Jongens Driest – This is the day