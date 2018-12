Haren FM wordt gedwongen te stoppen; de laatste dag

Het is de laatste uitzenddag van Haren FM, na een kleine tien jaar stopt de lokale omroep met een speciale uitzending. Het team van Expeditie Grunnen ging op bezoek tijdens dit bijzondere moment.

'Wat is dit nou? Ik weet dat er de herindeling is, maar het dorp Haren blijft toch wel bestaan', vraagt presentator Derk Bosscher aan een van de DJ's van de lokale omroep.

'Het dorp blijft gewoon bestaan, dat heeft onze burgemeester ook gezegd, maar een gemeente mag maar één lokale omroep hebben van de mediawet. Natuurlijk hebben we tegen de heren in Den Haag gezegd, dat het dan Haren FM moet zijn, maar dat is toch anders gegaan', zegt Auke van Hal.

Te ver weg

De medewerkers van Haren FM zijn hoorbaar teleurgesteld dat ze moeten stoppen. Enkele medewerkers en programma's gaan verder bij de lokale omroep van de stad Groningen: OOG, maar Auke van Hal niet. 'Nee, OOG is aan de andere kant van Stad, helemaal bij het Zernike-complex, dat is me te ver weg.'

The Power of Goodbye

'Ga jij wel mee naar OOG?', vraagt Bosscher aan Willem Prinshem achter het mengpaneel. 'Nee, ik ook niet, het is mooi geweest!'.

Ook presentator Derk Bosscher mag deze laatste dag een plaat aankondigen. Toepasselijk genoeg starten ze de 'Power of Goodbye' van Madonna in.