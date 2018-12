Stadjer (18) die betaalde met valse bankapp krijgt werkstraf

Een Stadjer krijgt een werkstraf van zestig uur omdat hij mensen oplichtte met een valse bankapp.

De destijds 17-jarige jongen 'kocht' vorig jaar in Groningen en Assen telefoons, die op Marktplaats werden aangeboden. Eenmaal bij de verkopende partij thuis, liet hij zien hoe hij het geld overmaakte met een bankapp.

Met telefoons vertrokken

De slachtoffers ontdekten pas achteraf dat die app vals was en dat er dus helemaal geen geld naar ze was overgemaakt. De Stadjer was dan al lang met de telefoon vertrokken.

Behandeling

De jongen werd een jaar geleden aangehouden in Voorschoten, toen hij valse bankbiljetten van 50 euro uitgaf en zonder geldig rijbewijs op een scooter reed.

Omdat de jongen inmiddels een hulpverleningstraject volgt, krijgt hij alleen een werkstraf. Hij moet de slachtoffers in totaal ruim 1000 euro schadevergoeding betalen.