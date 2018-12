Dorpscoöperatie Klooster&Buren: 'Wij hebben dit niet zien aankomen'

De dorpscoöperatie Klooster&Buren voelt zich overvallen door de beslissing van het zorgpersoneel om op te stappen. Ze vinden het jammer dat er niet samen naar een oplossing is gezocht waar beide partijen tevreden mee zijn.

De dorpscoöperatie is verantwoordelijk voor de zorg van de bewoners in 't Olde Heem in Kloosterburen. Het zorgteam dat hiervoor in dienst was heeft ontslag genomen en gaat voor zichzelf beginnen. Het personeel vindt dat de zorg beter kan.

Andere zaken

Ze vinden dat de coöperatie zich te veel bezighoudt met andere zaken en dat de zorg daardoor niet de juiste aandacht krijgt. De coöperatie doet namelijk meer activiteiten om de leefbaarheid in het gebied te vergroten.

'Wij vinden dit jammer. We doen veel dingen inderdaad maar de zorg heeft bij ons altijd op nummer één gestaan', zegt Gerlof Alves namens het bestuur van Klooster&Buren. 'Ons grote succes zorgt ervoor dat we gegroeid zijn en met veel personeel werken, maar we proberen altijd alles samen op te lossen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen'.

Gesprekken voeren

Alves wil verder niet diep op de keuze van het personeel ingaan. 'We gaan de komende tijd gesprekken voeren.' Hij heeft zaterdagochtend overleg gehad met zijn mede-bestuursleden.

Voor de leden van de coöperatie is deze week een wisseling van emoties. Begin deze week roemde de koning nog het werk van de coöperatie. 'Ja nu dit, dat hadden we niet zien aankomen maar de vreugde van de benoeming in de kersttoespraak is er nog', vertelt Alves.

Vereniging opgericht

Het personeel heeft inmiddels de vereniging Loug Hogeland opgericht waarvan de zorg afgenomen kan worden. De zeventien personeelsleden zijn in dienst en lid van de nieuwe vereniging zonder hiërarchie.

Hierdoor ontstaat volgens hen een nog plattere organisatie en gaat er geen zorggeld verloren. Ze hoeven dan ook geen rekening meer te houden met de andere activiteiten van de dorpscoöperatie.

Personeelsleden blijven werken

Volgens Alves is er overleg met de nieuwe vereniging van het personeel en gaat de dorpscoöperatie kijken of er toch in de toekomst op een goede manier samengewerkt kan worden. De bewoners van 't Olde Heem hoeven niet bang te zijn dat ze geen zorg krijgen. De personeelsleden blijven ondanks de verandering gewoon werken.

Lees ook:

- Zorgpersoneel Klooster&Buren stapt op en begint voor zichzelf