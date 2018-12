Bosker gaat kapot op 1500 meter, geen EK Allround

Schaatser Marcel Bosker gaat niet naar het EK Allround. In het klassement over 1500 en 5000 meter bij de NK Afstanden eindigde hij buiten de top drie.

Bosker werd in de aanloop naar het toernooi op het ijs van Thialf in Heerenveen ziek. De vijf kilometer van vrijdag verliep daardoor al niet naar wens. Een dag later voelde hij zich slechter dan een dag eerder.

'Ik was na 700 meter helemaal op en dan wordt je teleurstellend zevende. Je probeert het natuurlijk wel maar kwam gewoon niet in de buurt. Dan is de 1500 meter wel heel erg zwaar',vertelt de moegestreden Nederlands kampioen allround.

Belangrijkste toernooi

Bosker wilde zich niet afmelden voor de NK Afstanden. 'Het is het belangrijkste toernooi en als je dan gaat afmelden omdat je ziek bent, is dat een beetje zwak. Dus daarom rij ik gewoon. Ik word natuurlijk niet gelukkig van een vijfde en zevende plek. Ik moet me nu richten op het NK Allround.'

Bosker zou op vier afstanden starten. Zeer waarschijnlijk laat hij de 1000 meter van zondag schieten, en komt hij alleen in actie op de tien kilometer.