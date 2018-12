Auto ramt lantaarnpaal omver en stopt voor boom

Een auto is van de weg geraakt op de kruising van de Hoofdweg en de Oudeschanskerweg in Bellingwolde. De auto botste tegen een lantaarnpaal. Het voertuig kwam vlak voor een boom tot stilstand.

Waardoor de automobilist(e) de macht over het stuur verloor, is niet bekend. Vermoedelijk wilde de bestuurder van de Hoofdweg naar de Oudeschanskerweg afdraaien en schoot rechtdoor in de bocht.

De auto raakte zwaar beschadigd en moest worden afgesleept. Voor zover bekend zaten twee personen in de auto. Deze zijn gecontroleerd in een ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.