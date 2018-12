Laatste Nordica-vlucht vanaf Eelde: 'Jammer, het was ideaal'

Het regenwater spuit van de startbaan als het vliegtuig van Nordica de lucht in schiet om, daarna achter het grijze wolkendek te verdwijnen. Met een half uur vertraging vertrekt de laatste passagiersvlucht van de Estse vliegtuigmaatschappij richting de Deense hoofdstad Kopenhagen.

Een uur daarvoor stapt Fabian Lubbers door de douane. De afgelopen dagen was hij voor de kerstdagen op bezoek bij zijn ouders in Eelderwolde. Nu gaat hij weer terug naar Noorwegen, waar hij zes jaar geleden naar toe verhuisde vanwege zijn werk. Hij reist regelmatig van Groningen Airport Eelde (GAE) via Kopenhagen naar zijn nieuwe thuisland.

Jammer

'Zo'n zes tot zeven keer per jaar', zegt Fabian. Hij vindt het jammer dat dit voorlopig de laatste keer is dat hij vanaf de regionale luchthaven vertrekt. 'Als ik via Amsterdam moet vliegen, ben ik langer onderweg en zou ik misschien maar twee keer per jaar naar Nederland komen.'

Ook zijn ouders balen dat dit de laatste keer is. 'We hoeven nu niet ver te rijden om hem uit te zwaaien', zegt vader Ben Lubbers. 'Bovendien gaan wij ook regelmatig naar Noorwegen om hem te bezoeken.'

Verlies

Sinds 2016 vliegt Nordica tussen GAE en Kopenhagen. Vanaf maart dit jaar kwam daar München als bestemming bij. Ook aan die verbinding komt na vandaag een einde. Begin december besloot de vliegmaatschappij de stekker eruit te trekken omdat het verlies maakt op beide bestemmingen.

Even na half twee landen de passagiers vanuit München. Niet iedereen is ervan op de hoogte dat het de laatste vlucht is vanuit de Duitse stad naar Eelde. 'Oh jammer. Dat wist ik niet', zegt Lieke Hoendervanger die net met haar Duitse vriend is geland. 'De verbinding is ideaal voor ons. We wilden er eigenlijk vaker gebruik van maken, maar dat gaat dus helaas niet meer.'

Alternatief

Verderop in de vertrekhal geeft Simon uit Nieuwe Pekela gauw een afscheidskus aan zijn vriendin voordat zij door de douane stapt. Carmen woont in Kopenhagen. 'Het was voor ons een perfecte verbinding, dus het is voor ons triest dat het na vandaag stopt.' Ook het verliefde stel is voortaan waarschijnlijk aangewezen op Schiphol als alternatief.

Tenzij Groningen Airport Eelde een nieuwe vliegmaatschappij weet te strikken. De directeur liet onlangs weten met twee nieuwe partners in gesprek te zijn. Een woordvoerder laat weten dat in het nieuwe jaar duidelijkheid wordt verwacht. 'Maar het is pas rond, als het rond is', zegt hij.

Laatste vertrek

Nadat het toestel uit München is bijgetankt en schoongemaakt, vertrekt het rond kwart over twee voor het laatst richting Kopenhagen. Aan het eind van de dag keert het toestel nog één keer terug om daarna zonder passagiers naar de Estse hoofdstad Tallinn te vertrekken en Groningen Airport Eelde de rug toe te keren.

