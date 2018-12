Expeditie Grunnen brengt een nieuwjaarspakket langs

Ilonka Habing van het Broodhuisje in Delfzijl helpt mensen die financieel tussen wal en schip vallen aan brood. Met 2019 voor de deur deelt Ilonka nu ook nieuwjaarspakketten uit voor de lokale minima.

'December is nou eenmaal een dure maand en op deze manier kunnen de gezinnen fris beginnen aan het nieuwe jaar', vertel Ilonka aan Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher.

De pakketten zijn zo groot ze met moeite achter op de fiets passen. De teamleden van Expeditie Grunnen zijn de vervelendste niet en brengen een nieuwjaarspakketje bij een van de cliënten van Ilonka thuis.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

