Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











100-jarige fan heeft nu wél een handtekening van Sven Kramer Sven Kramer schenkt mevrouw Tonkens zijn handtekening. (Foto: Tonkens) Mevrouw Tonkens heeft 'm binnen! (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

Hij is binnen: de 100-jarige mevrouw Jo Tonkens heeft een handtekening gekregen van Sven Kramer. 'We komen de deur binnen en ik zei: dat is hem. Hij was niet verlegen om een handtekening te geven.'

Geschreven door Henk Elderman

Verslaggever sport

'Ik heb tegen hem gezegd dat ik hem altijd gevolgd heb en hem altijd een sportieve schaatser vond. Hij vond het fijn om dat te horen', vervolgt Tonkens. 'Die andere' Tonkens aast al geruime tijd op de handtekening van en een ontmoeting met Kramer. Twee weken geleden lukte het niet. De 100-jarige ging toen wel op de foto 'met die andere'. Die andere is Olympisch kampioen Kjeld Nuis. 'Hij had het gehoord en wilde met mij op de foto. Een prachtige foto.' 'Ging zo spontaan' Op de vraag wat het met haar doet dat ze nu eindelijk ook de handtekening van Kramer heeft, zegt Tonkens: 'Mensen maken zich er dik om. Ik ben niet zo publiekelijk. Maar dit vind ik leuk, het ging zo spontaan.' 'Echt genieten' 'Elke wedstrijd dat hij op de televisie was, heb ik hem gevolgd. Prachtig. Indien mogelijk gaan we hier weer heen. Mijn dochter is zó fijn, die gaat overal met me heen. Dat is prachtig, ik kan daar echt van genieten.' Lees ook: - 100-jarige Sven-fan wacht nog altijd op een ontmoeting met haar held