Voormalig boegbeeld van het Oost-Groningse communisme is overleden

Hans Heres (72), voormalig wethouder, raadslid en fractievoorzitter namens het CPN, is zaterdag overleden.

Dat maakte zijn broer bekend via social media.

Koersbepalend

Samen met Koert Stek en Albert Schwertman werd Heres beschouwd als het boegbeeld van het Oost-Groningse communisme. Tientallen jaren bepaalden zij de koers van de partij. Toen de CPN in 1991 opging in GroenLinks richtten zij de NCPN op, de Nieuwe Communistische Partij Nederland.

In de voetsporen

Heres werd geboren in het Duitse Flachsmeer als zoon van één van de vele door de Duitsers gedwongen te werk gestelde arbeiders. Zijn vader was boerenarbeider. Hij was lid van de CPN en zat in de raad van de toenmalige gemeente Beerta in de roerige jaren na de oorlog. Hans trad in zijn voetsporen.

Betrokkenheid

Politieke betrokkenheid was vanzelfsprekend in het gezin en al heel jong was hij lid van de jongerenorganisatie van de CPN. Op zijn achttiende trad hij toe als lid van de partij. In 1970 werd ook hij raadslid van Beerta en drie jaar later wethouder. Dat bleef hij tot 1978, was raadslid tot 1988 en vanaf toen wethouder, tot de herindeling in 1990.

Na de herindeling was Heres raadslid en fractievoorzitter van de partij, die inmiddels NCPN heette. In 1994 werd hij weer wethouder tot 2001. Daarna was hij enkele jaren raadslid.

