Zanger Chris Ridenberg overleden

De Groningse zanger Chris Ridenberg (74) is zaterdagochtend overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

Hij is bekend van nummers als 'Ik zag die weer' en 'Laifmeneer'.

Muzikaal

Op zijn elfde leerde hij accordeon spelen van Eddy Kamstra. Ridenberg was muzikaal, want ook bespeelde hij de piano, accordeon, keyboard, slagwerk en gitaar. Hij speelde in diverse bands en dansorkesten.

Vanaf 1984 zong hij in het Gronings. Daarnaast componeerde hij liedjes en schreef ook teksten voor anderen, zoals de Askay Brothers uit Hoogezand.