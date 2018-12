MuzeeAquarium kan de van gemeente geleende tonnen nog niet terugbetalen

Het MuzeeAquarium in Delfzijl heeft een topjaar achter de rug, maar kan desondanks de 300.000 euro die het van de gemeente Delfzijl heeft geleend niet terugbetalen.

Dat geld was nodig om de liquiditeit van het museum op peil te houden. 'Fondsen geven een voorschot, maar pas als het project is afgerond betalen ze de rest', aldus directeur Cynthia Heinen.

Verplichting

'De afspraak is dat wij een inspanningsverplichting hebben om zo snel mogelijk terug te betalen', vervolgt Heinen. 'Op dit moment heb ik geen idee hoe zich dat ontwikkelt. Bovendien ligt onze focus nu nog bij afgelopen jaar.'

Parkeerplekken

Sinds de opening in juni heeft het museum 20.000 bezoekers getrokken, meer dan het dubbele aantal dan waar het museum op had gehoopt. Het gaat dus goed, maar er is ruimte voor verbetering. Er zijn te weinig parkeerplekken voor touringcarbussen.

Concrete datum

'De vraag om plekken meer hebben we bij de gemeente neergelegd', aldus Heinen. 'Ze zijn nog steeds bezig om het gebied rond het aquarium verder te ontwikkelen. Het gaat natuurlijk nooit snel genoeg, maar dat is geen verwijt naar welke richting dan ook.'

De directeur zegt al blij te zijn dat de partijen om tafel zitten en erover kunnen overleggen. 'Maar er is nog geen concrete datum waarop de parkeerplekken er komen.'

Verder groeien

En wat betreft die bezoekerscijfers: 'We willen volgend jaar in elk geval weer voor de 20.000 gaan. Dat was al een prachtige prestatie, 10.000 bezoekers meer dan we hadden verwacht. We willen dit vasthouden en hopelijk groeien we daar nog in.'

