Auto belandt op zijn dak na meterslange schuiver De auto, die hier inmiddels weer op vier wielen staat. (Foto: De Vries Media)

Op de Rijksweg in Groningen is in de nacht van zaterdag op zondag een automobilist met zijn voertuig over de kop geslagen.

De automobilist raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en viel met zijn auto een meter naar beneden, waarna het voertuig op zijn dak terecht kwam. Na een schuiver van enkele meters raakte de auto een geparkeerd voertuig. Daarbij kantelde het weer op vier wielen. Een ambulance heeft de bijrijder en de bestuurder gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen geborgen.