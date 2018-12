In Appingedam doet de dominee tijdelijk dienst als dj

Door het hele land vinden er Top2000-kerkdiensten plaats. Het doel: zoveel mogelijk kerken inspireren om popmuziek te gaan gebruiken in de kerk. Ook in Appingedam is zo'n dienst, reden genoeg voor het team van Expeditie Grunnen een kijkje te nemen.

In de Nicolaïkerk in Appingedam galmt zondagochtend 'Morning has broken' van Cat Stevens tussen de kerkbanken door. Alsof het Psalmen zijn, worden de popliederen uit volle borst meegezongen.

DJ Dominee

'Het is mooi om te zien hoeveel je van God's woord nog kan terugvinden in de popmuziek', vertelt dominee Johan van den Berg aan Expeditie Grunnen-presentator Derk Bosscher. Vandaag is Van den Berg naast dominee ook dj. Bij elk plaatje die hij draait, vertelt hij eerst waarom dit liedje is aangedragen.

Interactiviteit

Daarnaast is er ook een interactief element tijdens de kerkdienst: de Top 2000-quiz. Bekende popliederen worden ten gehore gebracht, en daarbij wordt de vraag gesteld: 'Welk Bijbelvers past het beste bij deze songtekst'. Stemmen kan met behulp van groene en oranje kaartjes.

Hee hee Hoo hoo

'Wat is uw lievelingsliedje?', vraagt Bosscher aan de dominee. Die vertelt dat hij uit de achterhoek komt en zelf gek is op 'Hee hee Hoo hoo' van Boh Foi Toch. De dominee begint het vanaf het preekgestoelte uit volle borst te zingen: 'Hee, hoo, daor steet e weer, veur de zovolste keer, Ik heb 't em al zo vake gezegd. Hee heurt wal good maor hee luustat slech.'