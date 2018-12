Laatste ritten van het jaar op het spoor tussen Stadskanaal en Veendam

Museumspoorlijn STAR reed zondag de laatste drie ritten van 2018. Nog één keer konden liefhebbers van historische treinen de rit tussen Stadskanaal en Veendam meemaken.

Deze keer was het niet de befaamde stoomlocomotief die de trein voortbewoog, maar een diesellocomotief. 'De stoomlocomotief staat voor onderhoud in de remise. Daarom dieselen we vandaag', zegt machinist Hein de Vries.

Hij is net aangekomen op station Veendam. De loc wordt daar losgekoppeld en naar de achterkant van de rijtuigen gereden. Voor de terugrit naar Stadskanaal is dat de voorkant van de trein.

Historisch perron

Zo'n veertig reizigers stappen uit in Veendam. Ze moeten tijdens het rangeren wachten op het perron van het historische perron. Ook een ouder echtpaar uit Assen is net uitgestapt: 'We wilden graag nog een keer dit ritje meemaken, maar het was er nog nooit van gekomen, dus zeiden we dat het vandaag dan maar moest gebeuren.'

De STAR gaat even in winterslaap. Op 3 februari volgend jaar worden de ritten hervat met de zogeheten stamppotritten.