Vandalen gooien vuurwerk naar hulpverleners en vernielen politieauto

Hulpverleners van de brandweer en de politie zijn zaterdagavond in de Groningse wijk Paddepoel door een groep jongeren bekogeld met vuurwerk. Volgens een woordvoerder van de gemeente Groningen ging het om 'zwaar vuurwerk'.

Verder zijn de ramen van een politieauto ingeslagen en is een brandweerwagen bekogeld met een bierflesje. Er is niemand opgepakt en er is ook geen aangifte gedaan. 'De politie had geen zicht op de daders', zegt de woordvoerder.

Autobrand

De brandweer rukte gisteren meerdere malen uit om brandjes te blussen in de Voermanstraat. Waar het eerst om vreugdevuurtjes ging, werd later op de avond een auto in brand gestoken. De politie assisteerde de brandweer tijdens het bluswerk.

Vanavond houdt de politie de wijk extra goed in de gaten. 'Dit gedrag richting hulpverleners wordt niet getolereerd', zegt de woordvoerder.

Traditie in Hoogkerk

De afgelopen dagen was het ook onrustig in Hoogkerk. Jongeren stichtten daar meerdere 'vreugdevuren'. Volgens de gemeente en de politie waren daar ook groepen jeugd uit andere delen van de stad bij betrokken.

Het stichten van vreugdevuren wordt in Hoogkerk als traditie gezien. Eind 2014 was het ook onrustig rondom de jaarwisseling. Toen moest de ME er aan te pas komen.

Vuurkorf

Om de huidige situatie te bekoelen, heeft de gemeente zaterdagavond een 'vuurcontainer' geplaatst waarin de jongeren vreugdevuren kunnen stichten. De vuurkorf zou in eerste instantie pas op oudejaarsdag worden geplaatst.

Verder bracht de burgemeester zaterdag een bezoek aan Hoogkerk en sprak hij met bewoners van de Suikerbuurt die zich bezighouden met de jeugd in de wijk. 'We zien dat door de gesprekken en het plaatsen van de vuurcontainer de zaterdagavond rustiger is verlopen', zegt de woordvoerder.

Vechtpartij

De politie heeft zaterdagavond wel twee personen opgepakt die betrokken waren bij een vechtpartij in een café in Hoogkerk. Het is onbekend om welke kroeg het gaat, hoeveel mensen erbij betrokken waren en wat de aanleiding was. Volgens de gemeente Groningen staat het los van de onrust in de aanloop naar oud en nieuw.