Expeditie Grunnen doet Klouk

De oma en opa van Sylvana Burema zijn 50 jaar getrouwd. Gré en Ger Burema zijn groot RTV Noord, Ger is fan van Expeditie en Gré van Klouk.

Het team van Expeditie ging langs als cadeautje. Voor opa een foto met het expeditie-team en voor Oma een alternatieve Klouk, met Marthijs als leutje Wiebe.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

