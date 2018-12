Comeback schaatsster Van der Werff valt zwaar

Bo van der Werff merkt nog elk weekend dat het niet makkelijk is om terug te komen van een blessure. Ze mag inmiddels volledig belast worden. Maar voorlopig bungelt ze onderaan in de uitslagen.

Zo ook bij de NK Afstanden in Heerenveen: zaterdag voorlaatste op de 500 meter, een dag later houdt ze twee schaatssters achter zich op de dubbele afstand. 'Het gaat stapje voor stapje wel vooruit. En ik zet bij de trainingen rondjes neer die ik nog nooit eerder gereden heb. Dat is positief', zegt ze, nog nahijgend van de 1000 meter.

Snelheid verloren

Op die afstand gaat het ook nog eens gigantisch mis bij de laatste wissel in de rit tegen Femke Beuling. 'Ik had meer snelheid dan haar en maakte de beslissing om te wachten. Maar dat duurde tot aan het eind van het rechte stuk. Ik had toen al mijn snelheid verloren. Ik denk dat er wel een persoonlijk record ingezeten had.'

Gifbeker moet leeg

De gifbeker moet wat dat betreft helemaal leeg. Ze is al blij met een opening van 18.4 op de eerste 200 meter. Het zijn de dingen waar zich aan vast houdt. Want hoe moeilijk ze het ook heeft, Bo van der Werff blijft vechten om weer op niveau te komen. Ze denkt daarbij graag terug aan eind 2015 toen ze bij de NK Afstanden derde werd op de 500 meter.

Zwaarder dan gedacht

'Het valt me wel zwaarder dan gedacht om er een jaar uit te zijn en om dan weer terug te komen. Ik heb een grote achterstand, maar ik voel aan alles dat ik het nog wil. Ik blijf vechten'

Over een maand is het Nederlands Kampioenschap Sprint. Daar hoopt Van der Werff opnieuw 'stapjes' te maken in haar comeback.

Lees ook:

- Groningse kanshebbers voor eerste echte schaatsweekend

- Van der Werff komt fit binnen bij nieuw team