Politie zoekt naar vermiste Robert Huter

De politie is op zoek naar Robert Huter (72) uit Haren. Hij vertrok zaterdag om 09.45 op een donkerrode damesfiets, die zwart grijze fietstassen heeft.

Volgens zijn vrouw zou Robert gaan kijken naar een nieuwe fiets, omdat onlangs een van hun fietsen was gestolen. Hij is zaterdagochtend rond 10.00 uur voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Kerkstraat in Haren.

'Hierna ontbreekt ieder spoor. Het is niets voor de heer Huter om zolang niets van zich te laten horen', schrijft de politie in het opsporingsbericht.

Signalement

In het opsporingsbericht staat het volgende signalement:

- blank;

- 175 cm groot;

- normaal postuur;

- grijs, kort geknipt haar;

- mogelijk brildragend;

- stevige neus;

- blauwe ogen.

Ten tijde van zijn vermissing droeg Robert Huter een groene jas, spijkerbroek, geruit overhemd met een grijze trui en bruine leren schoenen. De politie vraagt mensen die informatie hebben over deze vermissing contact op te nemen op 0800 6070.