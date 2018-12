ME grijpt in bij straatbranden in Groningen

De politie heeft zondagavond opnieuw ingegrepen bij straatbranden aan de Voermanstraat in de Groningse wijk Paddepoel. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht.

Zaterdagavond was het ook al onrustig in Paddepoel. Hulpverleners werden die avond bekogeld met 'zwaar vuurwerk', aldus een woordvoerder van de politie. Ook werd een politiewagen vernield.

Opnieuw raak

Zondag werden de hele avond brandjes gesticht in de wijk. De politie liet het een aantal uren zijn gang gaan, maar besloot rond elf uur in de avond in te grijpen.

Hierbij werden meer dan vijftien politiewagens ingezet, waaronder verschillende van de ME. Ook was er een brandweerwagen en een wagen van de gemeente bij de actie betrokken. De politie zette ook een aantal honden in.

Het is niet bekend hoeveel aanhoudingen er precies zijn verricht. Ook is niet bekend of mensen gewond zijn geraakt bij deze politieactie.

