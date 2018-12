Zevenhuuster machine produceert drieduizend oliebollen per uur

Vijf dagen in het jaar wordt die gebruikt: de oliebollenmachine van bakker Bas van Esch in Zevenhuizen. De afgelopen dagen zijn ze druk bezig. Van Esch bakt oliebollen voor verschillenden verenigingen in het Westerkwartier en in Noord-Drenthe.

Drieduizend oliebollen per uur produceert de machine. Op de vraag hoeveel oliebollen hij in totaal produceert, heeft Van Esch geen antwoord. 'Enkele tienduizenden, laten we het daar maar op houden.'

Derde generatie

Sinds 1990 bakt de bakker in Zevenhuizen oliebollen voor tal van verenigingen. In de loop van de jaren heeft hij aan zijn machine gesleuteld en dat heeft uiteindelijk tot de huidige versie geleid. 'Dit is derde generatie en hierbij wordt het deeg de olie in geschoven. Dat levert mooie ronde oliebollen op en die nemen minder vet op', aldus Van Esch.

Mensenhanden

Bakken met een oliebollenmachine zou de indruk kunnen wekken, dat er geen mensenhanden meer aan te pas komen. Maar niets is minder waar. 'Er moet beslag gedraaid worden en geteld worden', legt Van Esch uit. 'Er kunnen tachtig oliebollen in een doosje.' De bakker krijgt hulp van mensen van de kerkgemeenschap in Zevenhuizen. De kerk verkoopt zelf ook oliebollen. 'Dat levert een extra zakcentje op en da's mooi meegenomen in deze tijd.'