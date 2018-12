Veertien aanhoudingen bij ME-actie in onrustig Paddepoel

De ME in de straten van Paddepoel (Foto: Dennis Venema)

Veertien mensen zijn afgelopen nacht aangehouden bij de rellen in de stadswijk Paddepoel. Zij worden verdacht van openbare geweldpleging en vernieling.

Vier van de veertien arrestanten zijn inmiddels weer op vrije voeten. Bij de rellen viel één gewonde, een politieagent die door een eigen hond werd gebeten.

De onrust in Paddepoel begon zaterdagavond. Toen werden brandweerlieden bekogeld met vuurwerk en een politieauto werd vernield.

ME grijpt in

De nachten die volgden bleef het onrustig. Maandagnacht werden op straat vuren aangestoken en vernielingen aangericht, waarna de Mobiele Eenheid een charge uitvoerde.

Wat doet de politie met oud en nieuw?

De politie neemt voor oudjaarsavond vooralsnog géén extra maatregelen na de recente rellen in stadswijk Paddepoel. Volgens een woordvoerder staan genoeg manschappen ingepland voor de jaarwisseling. 'Als het nodig is kunnen we eenvoudig opschalen.'

Verklaring burgemeester

Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen komt in de loop van de morgen met een verklaring in verband met de gebeurtenissen in Paddepoel.

