Bezige bij Tineke Slagter stopt als huisarts

Het is deze oudjaarsdag de laatste werkdag voor huisarts Tineke Slagter in Zuidhorn. Na 42 jaar stopt ze ermee. Maar wie denkt dat ze het op haar laatste werkdag rustig aan doet, komt bedrogen uit.

'Zojuist heb ik nog iemand met spoed doorverwezen naar het ziekenhuis', vertelt Slagter, die onlangs zeventig jaar werd. 'Da's natuurlijk nooit leuk op oudjaarsdag. Patienten willen de jaarwisseling het liefst thuis doorbrengen en niet met buikpijn in het ziekenhuis liggen.'

Ervaring

Het tekent de betrokkenheid van Slagter, die van 2002 tot 2015 ook in de Eerste Kamer zat en in het verleden ook in de Raad van Toezicht van het Martininziekenhuis. 'Huisarts is een prachtig beroep, waar je jezelf ook in kunt verliezen. Daarom vond ik het belangrijk om er iets naast te doen.' Ze koos voor bestuurlijke functies. 'Dat lag me wel, als oudste van acht kinderen had ik de nodige ervaring', lacht Slagter.

Toefje op de taart

Helemaal afscheid doet ze trouwens niet. Slagter blijft de komende tijd actief als verloskundige. 'Da's het toefje op de taart en vind ik mooi om te doen.' Verder is ze nog bezig met het organiseren van een symposium voor collega huisartsen.