Peerd van Ome Loeks in holst van de nacht versierd

Het Peerd van Ome Loeks gaat feestelijk het jaar uit. Bij het beeld voor het Hoofdstation in Groningen staat onder meer een bordje met 'Groet'n uut Onnen. 4-ever gemeente Haren'.

'We zaten met elkaar in de keet en zeiden: we willen met oud en nieuw wat leuks doen. Het is al jaren in de buurt wat stillig', zegt Lars Berends van Oudejaarsvereniging Uut de Bochte.

'Niet nadenken, gewoon doen

Het plan was snel gesmeed: het Peerd van Ome Loeks versieren. 'We hebben om 3 uur afgesproken om de spullen in de auto's te gooien en te gaan. Niet nadenken, gewoon doen.'

'Dan zijn de laatste treinen geweest', zegt Berends. 'Er stond één automobilist, maar die heeft ons niet eens gezien.'

Samen met Ten Boer en Groningen

Vanaf 1 januari houdt de gemeente Haren op te bestaan. Dan gaan Ten Boer, Haren en Groningen samen verder als de gemeente Groningen.