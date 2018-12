Michael de Leeuw tekent bij FC Emmen

Voetballer Michael de Leeuw speelt de komende anderhalf jaar voor FC Emmen. De 32-jarige Brabander speelde in Nederland voor Veendam, De Graafschap en FC Groningen, waarna hij in 2016 vertrok naar Amerika om te spelen bij Chicago Fire.

Volgens FC Emmen was het 'een zware bevalling'. 'Maar we zijn erg blij dat het gelukt is. Er was veel interesse voor hem, maar gelukkig luisterde hij naar zijn gevoel', zegt bestuursvoorzitter Ronald Lubbers bij RTV Drenthe.

De Leeuw speelde voor De Graafschap en FC Groningen 145 wedstrijden in de eredivisie, waarin hij 55 keer scoorde. Bij Chicago Fire maakte hij in 57 duels 12 treffers.

Prijzen



De Leeuw won met FC Groningen in 2015, toen FC Emmen-trainer Dick Lukkien assistent-trainer was bij die club, de KNVB-beker. In het seizoen 2009/2010 werd hij gekroond tot 'talent van het jaar' in de eerste divisie en ook als 'topscorer van het jaar'.

Volgende week zondag reist De Leeuw met FC Emmen naar Marbella voor het trainingskamp ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft.