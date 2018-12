Deel dit artikel:













'Er zijn mensen die zeggen: wij slapen vanavond niet thuis' Een uitgebrande auto in Paddepoel (Foto: RTV Noord) Stille getuigen van de afgelopen nacht (Foto: Dejan Boelhouwer/RTV Noord) Brandplekken op straat in Paddepoel (Foto: Dejan Boelhouwer/RTV Noord)

De schrik zit er goed in bij de bewoners van Paddepoel. ´Ze hebben zich nooit onveilig gevoeld in hun buurt. Dat is nu veranderd', zegt verslaggever Noor Vloeimans vanuit de stadswijk.

'Er stonden groepen van vijftien personen bij mensen in de tuin', vertelt ze na gesprekken met bewoners. Zij willen niet met naam genoemd worden. 'Er zijn ruiten gesneuveld, er is tegen deuren aangeschopt, dat is heel beangstigend.' 'Niet uit Paddepoel' Volgens bewoners komt de groep die de vernielingen pleegde niet uit Paddepoel. 'Ze hadden stenen verzameld en extra kleding meegenomen. Zo konden ze van jas wisselen om moeilijker traceerbaar te zijn voor de ME.' Burgemeester Peter den Oudsten bracht in de ochtend een bezoek aan de wijk. Vloeimans merkt dat bewoners zich gehoord voelen, maar nog wel angstig zijn. 'Er zijn mensen die zeggen: wij slapen vanavond niet thuis.' Beelden De politie is op de laatste dag van het jaar aanwezig in de wijk, zowel zichtbaar als in burger. Inmiddels wordt omstanders en buurtbewoners verzocht om eventuele beelden van de ongeregeldheden te delen.

