Provincie en vijf gemeenten stappen over op groene stroom

De gemeenten Groningen, Hogeland, Midden-Groningen, Westerkwartier en Delfzijl en de provincie Groningen stappen over op groene energie. Alle gebouwen van deze gemeenten en de provincie werken vanaf 1 januari 2019 op groene stroom.

Ook de bruggen, sluizen, straatlantaarns en kermisattracties draaien straks op groene stroom. De duurzame energie wordt de komende vijftien jaar opgewekt door Eneco en Energie VanOns. Laatstgenoemde organisatie verkoopt de energie van Groningse energiecoöperaties

In 2035 moet in de provincie Groningen zestig procent van de energie duurzaam worden opgewekt. 'Als provincie geven we graag het goede voorbeeld door energie te besparen en duurzam in te kopen', zegt gedeputeerde Nienke Homan.

Ook de energie voor de gebouwen van de Veiligheidsregio Groningen en de Omgevingsdienst komt voortaan uit duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen en windmolens