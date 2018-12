Rondje Groningen: Oudejaarsavond in de (olie)bol

Op de Grote Markt in de rij voor oliebollen (Foto: Dejan Boelhouwer/RTV Noord)

Nog eentje dan dit jaar. Om het af te leren. Onze eigen oudejaarsvariant van Rondje Groningen. Met een bijzondere gast op Eelde en eindejaarstradities.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken?

1) Marlene is bliede

Marlene Bakker sloot haar succesjaar 2018 af met een optreden in de Stadsschouwburg in Stad.

2) Bezorgde burgers

De fastfoodketen met de grote M aan de 'Drentse kant van de A7' is sinds een paar dagen open. En dat heeft volgens dit twitteraccount ook nadelen.

3) Reünie aan de Meerdijk

Een week later kwam deze voorspellende foto uit. Anco Jansen, Peter van der Vlag en Michael de Leeuw worden herenigd.

4) Carbidschieten

Traditie op oudjaarsdag, ook in Nieuwolda.

5) Alles voor een oliebol

Over tradities gesproken. In de rij voor oliebollen.

6) Dicht bij het vuur

Voor Joost van Keulen zit zijn tijd als wethouder in Groningen erop. Tijd voor gezelligheid in huize Van Keulen.

7) Daddy's on fire

Over 'on fire' gesproken. 2018 was een prima jaar voor Kraantje Pappie. Op naar 2019.

8) Aan de dis

Voor de brandweer is de jaarwisseling altijd een van de drukste momenten van het jaar. Dan kan je er maar beter voor zorgen dat je in elk geval met een goed gevulde maag op pad gaat.

9) Een beetje respect graag

Frea Nijboer zit op de ambulance. En vanwege al het vuurwerk kijkt ze niet echt uit naar haar komende nachtdienst...

10) Driekus' voornemens

We sluiten af met een samenvatting van 2018 door twitterspook Driekus Vierkant a.k.a. Tweep des Vierkants.

O ja, zijn voornemens:

11) Veul hail en zegen

Uiteraard wensen wij iedereen ook een fijne jaarwisseling en veul hail en zegen in 2019!

Rondje Groningen is er elke werkdag. Eentje gemist? Bekijk dan ook ons archief.