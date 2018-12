Wordt slecht nieuws echt beter gelezen dan positief nieuws?

'If it bleeds, it leads', riep een Amerikaanse tv-journalist al in de vorige eeuw. Vrije vertaling: 'Als het bloedt, is het nieuws'. Want, zo was zijn overtuiging, ellende zou mensen het meest interesseren. Klopt dat beeld eigenlijk? Een duik in onze online-statistieken geeft hem deels gelijk.

We kunnen zien welke verhalen van RTV Noord in 2018 het beste werden gelezen via de website (computer, laptop) en mobiel (telefoon en tablet). Best gelezen bericht is de beving van Zeerijp, op 8 januari. Alleen al op de site werd het bericht 175.000 keer gelezen. En dat terwijl de meeste mensen ons bereiken via mobiele apparaten, namelijk rond de tachtig procent.

Fittie

Daarna lopen de ranglijstjes uiteen. Het maakt nogal een verschil of mensen een verhaal op de computer of laptop lezen of op mobiel.

Mobiel staat de afsluiting van de A28 na een ongeval op de tweede plek. Op de site was dat het verhaal over de woning van Arjen Robben in Groningen. Op de derde plek op de site staat het verhaal van Kira Dekker, die na haar optreden in de Voice een 'fittie' had met Anouk. Op de derde plek op mobiel staat de aanhouding van een man die een ernstig ongeluk veroorzaakte in de Bornholmstraat in Groningen.

Groninger van het Jaar

Zowel mobiel als via de site staat het plotselinge overlijden van Pieter Smit in de top 5. Smit was een geliefde burgervader, getuige ook zijn postume uitverkiezing tot Groninger van het Jaar.

Wat valt verder op in de top 100 van best gelezen berichten? Onze 'stemhulp' bij de herindelings-verkiezingen werd kennelijk op prijs gesteld. De primeur dat de versterking van woningen enorm ingrijpt in sommige dorpen (Meeedhuizen) werd ook goed gelezen. Verder staan er minstens tien verhalen in de top 100 die te maken hadden met het weer. IJzel, stormen, hitte, droogte.

Interessanter

Waar we niet direct een verklaring voor hebben is dat bezitters van een Android telefoon soms ander nieuws interessanter vinden van iPhone-bezitters. Een bericht over een grote stroomstoring stond in de top 10 van iPhone-gebruikers, terwijl het bij Android-bezitters nog niet eens de top 30 haalde.

Slecht?

Terug naar de hoofdvraag. Is het nou echt zo dat slecht nieuws beter wordt gelezen dan goed nieuws? De vraag blijkt niet makkelijk te beantwoorden. Want wat is slecht nieuws? Het verhaal over de Hanzehogeschool en de universiteit die maatregelen nemen tegen studentenvereniging Vindicat staat in de top 10 van meestgelezen berichten. Maar de een vindt dit positief nieuws, de ander niet. Bij een aankondiging van koud weer zet de ene Groninger fluitend de schaatsen in het vet, terwijl de ander vloekend het ijs van zijn autoruiten bikt op een maandagmorgen. En wat te denken van een rookverbod rond een ziekenhuis? Of een vuurwerkvrije zone?

Nuance

Als we die nuance aanbrengen, valt er in z'n algemeenheid wel te zeggen dat minder positieve verhalen het in de regel beter doen dan neutrale of positieve verhalen, in een verhouding van 80/20 ongeveer. Op zich ook wel logisch. Het gaat om verhalen die afwijken van het gewone. En dat maakt ze interessanter.

Lotz Leeft!

Wat we mooi vinden om te zien is dat uitgebreide, journalistieke verhalen een aanzienlijk langere leestijd hebben. Lotz Leeft!, de verhalen over de versterking van dorpen, verkiezingsdossiers, analyses, expertblogs en columns.

Want uiteindelijk gaat het niet alleen om hoge aantallen. Om ook maar weer met een Amerikaanse tv-journalist (Dan Rather) af te sluiten: 'Kijkcijfers blijven niet. Goede journalistiek wel.'