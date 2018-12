Deel dit artikel:













Mollema is voor even terug: 'Af en toe een rondje Lauwersmeer' Bauke Mollema in actie (Foto: Bauke Mollema/Twitter)

Wielrenner Bauke Mollema is met de feestdagen terug in het noorden. 'Tussen de kerstdiners door probeer ik nog een uurtje of drie te trainen', zegt hij. 'Ik heb nu iets meer tijd voor vrienden en familie in Nederland.'

Na oud en nieuw gaat de focus weer compleet op het wielrennen. 'Dan ben ik weer veel van huis. We gaan op trainingskamp en eind januari rij ik op Mallorca. Vanaf februari barst het los.' Ik heb al lekker een paar keer een rondje Lauwersmeer gedaan Bauke Mollema - wielrenner De komende dagen rijdt Mollema nog zijn trainingsrondjes in het noorden. 'Vanuit Leeuwarden bij de schoonouders maak ik mijn rondjes. Ik heb al lekker een paar keer een rondje Lauwersmeer gedaan. En af en toe rij ik richting Groningen. Ik ken die routes op mijn duimpje.' Focus op de Giro In 2019 is de Giro d'Italia het hoofddoel op sportief gebied. 'Normaal gesproken rij ik de Tour ook. Maar ik ben nu vooral met de Giro bezig. Ik wil er alles aan doen om daar in mei zo goed mogelijk voor de dag te komen.' Oliebolletje Toch kan er nu nog wel een oliebolletje af in huize Mollema. 'Ik bak ze zelf niet', zegt hij lachend. 'Mijn vrouw heeft een zak gekocht bij een bakker die goed uit de test kwam. Een oliebolletje gaat er zeker in. Maar niet te veel.'