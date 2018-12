Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'Mensen moeten echt gestraft worden voor dit gedrag' Burgemeester Peter den Oudsten (Foto: Jos Schuurman/FPS)

'Mensen zijn uitgescholden, hun schutting is kwijt en de ruiten zijn ingegooid. Het is een heel naar beeld'. Dat zegt burgemeester Peter den Oudsten van Groningen over de ongeregeldheden van zondagavond in Paddepoel.

Geschreven door Marco Grimmon

Verslaggever

Den Oudsten vindt dat de onruststokers 'echt gestraft moeten worden'. De burgervader bracht maandagochtend een bezoek aan de wijk. Onverwacht

De burgemeester van Groningen merkte de afgelopen dagen al dat het onrustig was, maar zag de ongeregeldheden van zondagavond niet aankomen. 'Er was natuurlijk al een aantal avonden met brandjes. De politie is geprovoceerd en ruiten van een politieauto zijn ingegooid. Maar dat het zo zou escaleren, dat was niet verwacht. Er stonden ook meer mensen.' Ingrijpen terecht

Den Oudsten noemt het ingrijpen van de politie 'terecht'. 'De politie heeft het vuur en de intimidatie gestopt, maar ook mensen aangehouden. Dat is terecht, mensen moeten echt gestraft worden voor dit gedrag.' Angst

Ontussen kijkt een deel van de buurt met angst en beven uit naar vanavond. Het echte 'feest' moet nog komen. Den Oudsten: 'Ik begrijp heel goed dat mensen hier ontzettend angstig over zijn. Wij kunnen het niet helemaal voorkomen, maar wij denken dat er meer kans op rust is.' Dat komt mede door een grotere politie-inzet. 'Wij hebben sowieso altijd een opgeschaalde inzet met oudjaar, maar er zal nu zeker nog meer politietoezicht zijn', besluit Den Oudsten. 'Explosief begin' Commissaris van de Koning René Paas heeft ook gereageerd op de situatie in Paddepoel. 'Een explosief begin van mijn laatste 'paasrapport'? van dit jaar. Ik geloof dat iedereen met een beetje gevoel voor verhoudingen hetzelfde denkt over geweld tegen hulpverleners: blijft van ze af en laat ze hun werk doen!' Paas vervolgt: 'Ik ken ook niemand die een goed woord over heeft voor de bedenkelijke traditie om de jaarwisseling aan te grijpen voor een spoor van geweld en vernieling. Maar dat was ook al zo toen de raddraaiers in Paddepoel nog geboren moesten worden. Helaas werd Groningen er vanmorgen landelijk nieuws mee.' Lees ook: - 'Er zijn mensen die zeggen: wij slapen vanavond niet thuis'

- Veertien aanhoudingen bij ME-actie in onrustig Paddepoel

- ME grijpt in bij straatbranden in Groningen