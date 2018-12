Echtpaar begint nieuw leven in Veelerveen

Je moet het maar durven: je huis verlaten en ergens anders een heel ander leven beginnen. De familie Van Barneveld uit Oosterbeek kocht twee jaar geleden een kerkje in Veelerveen om daar een lunchroom van te maken.

Het team van het tv-programma Expeditie Grunnen rijdt langs een kerkje uit 1922 in Veelerveen. De deur staat open en presentator Ronald Niemeijer kijkt nieuwsgierig naar binnen. De 62-jarige Marianne van Barneveld geeft hem een warm welkom, maar excuseert zich voor de rommel. 'We hebben net kerst gevierd en hier ligt een legertent binnen die nog moet drogen.'



Ander leven

Op de vraag wat er in dit kerkje gebeurt, reageert ze enthousiast: 'Wij komen uit Oosterbeek en hebben twee jaar geleden dit kerkje gekocht om er een lunchroom van te maken. Een hele omslag, want ik was verpleegkundige en mijn man heeft veertig jaar bij de bank gewerkt.' Ronald vergelijkt de situatie met tv-programma's als 'Ik vertrek' en 'Het roer om'. 'Dat is het precies,' lacht Marianne.



Omgang met mensen

'Natuurlijk was het wel even wennen in het begin,' vertelt ze verder. 'Maar het is geworden zoals we gehoopt hadden. Het gaat goed en niet omdat we het nou zo geweldig doen, maar door hoe we omgaan met mensen. Als een ander het bij ons naar zijn zin heeft, dan zijn wij tevreden.'



2019

In april gaat de lunchroom open voor het nieuwe seizoen. 'Ik dacht nog even drie maanden de tijd te hebben om op te ruimen, maar nu staat er een cameraploeg hier', lacht Marianne. 'Eerst even het nieuwe jaar inluiden. In 2019 hoop ik hier een plezierige plaats te brengen voor nog meer mensen.'



Geen spijt

Op de vraag of ze spijt hebben van deze keuze schudt ze haar hoofd. 'Nooit een moment. Wij hebben hiermee gezegd: als je oud bent, kan dit ook nog. Je weet nooit wat de morgen brengt. Blijf maar bezig, dat houdt je gezond!'