Slagboom en douaniers op grens Westerkwartier - Hogeland

Wie van het Westerkwartier naar Het Hogeland wil, moet rekening houden met een strenge controle. Inwoners van Garnwerd hadden bij de brug over het Reitdiep een grenspost geplaatst. Inclusief slagboom en strenge douane-ambtenaren.

De grenspost is als oudejaarsstunt geplaatst. Het gebied Middag-Humsterland hoort door een grensverlegging namelijk op 1 januari niet bij Het Hogeland, maar bij de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dat is na een volksraadpleging in 2016 besloten. Maar sommige inwoners vinden dat jammer en dus is er een grenspost geplaatst.

Niet zonder slag of stoot

'We zaten vroeger bij de gemeente Winsum en ja nu Westerkwartier. Dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Met deze ludieke actie willen we er nog even wat aandacht aan schenken', vertelt Peter Nooren, één van de initiatiefnemers.

Leuker dan bij moeke

Vier douaneambtenaren voorzien de passanten van een dagvisum. Daarmee kunnen de reizigers onder de slagboom door. 'Ja, we nemen dit wel serieus. We willen natuurlijk wel weten met welk volk we te maken krijgen vanuit het Westerkwartier', grapt Nooren. 'We zijn hier met een kameradengroep en we mogen graag wat grappen uithalen. Dit is leuker dan de hele dag bij moeke op de bank zitten'.

Gemeentelijk toezicht

Ook Rinus Michels waagt de oversteek. Hij is nog voor één dag burgemeester van de gemeente Winsum en kan de actie waarderen. 'Dit is een leuke manier waarop de inwoners afscheid nemen van de gemeente en het nieuwe verwelkomen'.

De burgemeester merkt op dat de douaneambtenaar aan de kant van Het Hogeland een stuk vriendelijker is dan die aan de kant van het Westerkwartier. 'De mensen moeten natuurlijk ook naar Het Hogeland rijden. Want dat is stiekem natuurlijk het mooist', grapt Michels.