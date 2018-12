Expeditie Grunnen viert oudejaarsdag

Oliebollen, kniepertjes, appelflappen, ga zo maar door! Het wordt overal in de provincie gebakken tijdens oudejaarsdag. Het team van Expeditie Grunnen wordt uitgenodigd in woonvorm 'De Rots' om hun baksels te proeven.

Ook kan het carbitschieten niet ontbreken op oudejaarsdag. Het busje reed langs een gezellige groep mensen in Vlagtwedde. Met Expeditie ga je knallend het jaar uit!

Ook in Expeditie Grunnen:

- Oliebollen maken en carbidschieten in Kolham

- Vuurwerk afsteken in Bellingwolde

- Kat kwijt in Bellingwolde

- Molenkampenweg in Sellingen

- Echtpaar begint nieuw leven in Veelerveen

- En nog veel meer

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

