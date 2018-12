Ede Staal wederom nummer 1 in Alle 50 Goud

Ede Staal is wederom nummer 1 in Alle 50 Goud (Foto: Archief RTV Noord)

Je hebt oliebollen, je hebt vuurwerk en je hebt Ede Staal als nummer 1 in onze hitlijst Alle 50 Goud. Voor de 21ste keer in evenzoveel edities staat 'Het het nog nooit zo donker west' bovenaan.

Ook de andere twee nummers in de top-3 zijn hetzelfde als vorig jaar. Edwin Jongedijks 'As ik de kaans zol kriegen' staat op de tweede plek, gevolgd door 'De roos' van Wia Buze.

'Hai Hai'

Hoogste nieuwe binnenkomer is Marlene Bakker. Met 'Hai Hai' bezet ze dit jaar de zeventiende plek.

Burdy vliegt omhoog

Opvallende stijger is Burdy. Hij gaat van 26 naar 7 met 'Mit mien ogen dicht'. Ook Ede Staals 'Het hoogelaand' is nieuw in de top-10. Erwin de Vries' 'Maffiosa' en Ede Staals 'As vaaier woorden' maakten plaats voor deze nummers.

Ook Harry Niehof schiet omhoog met 'Rimpeling', van 48 naar 21.

Alle 50 Goud 2018

Nummers 1 t/m 10

1. (1) Ede Staal - Het het nog nooit zo donker west



2. (2) Edwin Jongedijk - As ik de kaans zol kriegen



3. (3) Wia Buze - De roos



4. (5) Deheleboel - De polder

5. (4) Alex Vissering - De groanrepubliek

6. (9) De Troebadoers - Riekdom

7. (26) Burdy - Mit mien ogen dicht



8. (6) Jan Henk de Groot - Mamme van Michel

9. (10) The Javelins & Pé en Rinus - Weerom noar de sixties

10. (17) Ede Staal - Het hoogelaand

Nummer 11 t/m 20

11. (12) Edwin Jongedijk & Marlene Bakker - Ofschaaid

12. (7) Erwin de Vries - Maffiosa

13. (11) Bert Hadders & De Nozems - Beloofde laand

14. (8) Ede Staal - As vaaier woorden

15. (13) Pé Daalemmer & Rooie Rinus - Hoornse plas

16. (15) Rieks Schuring - As ik vot goa

17. (--) Marlene Bakker - Hai hai



18. (20) Erwin de Vries Doe

19. (30) Ede Staal - Credo (mien bestoan)

20. (19) Wat Aans! - Trilploat



Nummers 21 t/m 30

21. (48) Harry Niehof - Rimpeling

22. (25) Herman Bonthuis - Moeke (k bin n dail van die)

23. (34) Jannes - Zwevend naar 't geluk

24. (38) Marlene Bakker - Waarkhanden

25. (37) Ralf Poelman - Het gras van het Noorderplantsoen

26. (33) Ede Staal - Zalstoe altied bie mie blieven

27. (21) Alex Vissering - Mien machteg wad

28. (22) Jan Henk de Groot - Vuurtje kieken

29. (28) Arnold Veeman & Yellowish SE - Mien lutje laif

30. (42) Voorheen de Bende & Pazzipanten - Doen in Oskerd

Nummers 31 t/m 40

31. (--) Skik - abelt Giet zoas 't giet



32. (29) Alex Vissering - Lutje wicht

33. (--) Bé Schmaal - Zwait en zwoare sjek

34. (18) Ede Staal - Mien toentje

35. (16) Voorheen de Bende & Pazzipanten - Bie de Lidl

36. (--) De Troebadoers - Noar hoes

37. (24) Wia Buze - Mag ik din bie die

38. (--) Bløf feat. Geike Arnaert Zoutelande

39. (27) De Bende van Baflo Bill - Dreents liedtie

40. (--) NulViefteg - Funky vout'n

Nummers 41 t/m 50

41. (23) Askay Brothers - Naargns beter as thoes

42. (31) Jan Henk de Groot - Kielsterachterweg

43. (49) Krödde - Zunneschien

44. (44) Pé Daalemmer & Rooie Rinus - Carnaval in t Noorden

45. (32) Olaf Vos - Aaierbaal

46. (--) Ede Staal - Doar bluit mien eerappellaand

47. (36) Lianne Abeln - Mien slichte laand



48. (43) Wia Buze - Ik kom van Ziel

49. (46) Bert Hadders & De Nozems - Poolse bruid

50. (--) Daniël Lohues - Hier kom ik weg

