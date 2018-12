Deel dit artikel:













FC Groningen huurt Sierhuis tot de zomer van 2020 Aanvaller Kaj Sierhuis juicht namens Jong Ajax (Foto: OrangePictures)

Ajax-aanvaller Kaj Sierhuis (20) speelt tot de zomer van 2020 op huurbasis bij FC Groningen. De overgang hing al even in de lucht, maar is nu definitief.

Alleen een medische keuring kan nog roet in het eten gooien. De FC heeft ook een optie tot koop bedongen. Cassierra terug naar Ajax Zoals verwacht wordt Mateo Cassierra per direct teruggestuurd naar Ajax. Hij kwam in de afgelopen seizoenshelft tien keer in actie, waarvan drie keer als invaller. De overige zeven keer startte hij in de basis, maar werd hij gewisseld. Hij scoorde één keer, uit tegen Excelsior. Derde aanwinst Sierhuis in de derde winterse versterking van de FC. Eerder werden Iliass Bel Hassani (AZ) en Thomas Bruns (Vitesse) al gehuurd. Volgens algemeen directeur Hans Nijland is de club bezig met nog een versterking. Voor 3 januari wil hij de selectie compleet hebben. Lees ook: - Ajax-aanvaller Kaj Sierhuis op weg naar FC Groningen