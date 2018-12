Deel dit artikel:













Zes verdachten Paddepoel brengen jaarwisseling door in de cel Het was onrustig in Paddepoel (Foto: Dennis Venema)

Zes mannen die de politie zondagavond heeft aangehouden in de Groninger wijk Paddepoel, brengen de jaarwisseling door in de cel in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek.

Dat vertelt een woordvoerder van de politie. Waarschijnlijk wordt woensdag besloten wat er verder met de zes gaat gebeuren. De officier van justitie neemt dan een besluit over de vraag of ze langer vast blijven zitten. De politie greep zondagavond in bij straatbrandjes in Paddepoel. Meer dan vijftien politiewagens, honden en de ME werden ingezet. Veertien aanhoudingen De politie heeft zondagavond veertien mensen aangehouden. Van hen waren vier maandagochtend op vrije voeten. Van de tien die overbleven, zijn twee 's middags vrijgelaten omdat ze niet langer vastgehouden mochten worden vanwege het vergrijp waarvan ze worden verdacht. Bij de laatste acht, waren twee vrouwen van 18 jaar oud. De politie had onvoldoende bewijs tegen hen, daarom zijn ze vrijgelaten. De zes overgebleven verdachten die nog vastzitten, zijn allemaal mannen. Lees ook: - 'Er zijn mensen die zeggen: wij slapen vanavond niet thuis'

