Onderwegens: 'Je bent een rund als je zelf met oliebollen stunt'

Rijen dik stonden er op oudjaarsdag voor de oliebollenkramen in de provincie. Ook bij oliebollenbakker Martin Speelman in Sappemeer. Om 01:00 uur 's nachts is hij de dag begonnen. Sinds een paar jaar heeft hij een oliebollenmachine.

De afgelopen weken gingen Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen elke dag onderwegens op zoek naar alles wat er tijdens de feestdagen leeft en speelt in Groningen. Dit is het laatste item van de serie onderwegens.



Kramp in de hand

De oliebollenmachine is aangeschaft vanwege de drukte op oudjaarsdag. 'Er waren zulke hoeveelheden oliebollen die we moesten bakken. Het was op een gegeven moment met de hand gewoon niet meer te doen', vertelt Speelman.

'Het was extreem vermoeiend, ik had kramp in de vingers en kramp in de pols. Toen heb ik gezegd, dit gaan we niet meer doen: we gaan met een machine bakken.'

Met de komst van de oliebollenmachine heeft Speelman iets meer vrijheid. Niet iedereen kan namelijk de perfecte oliebol draaien. 'Ik kan nu een vast iemand op de machine zetten en zelf de hele dag beslag maken.'



Ik eet elke dag vier oliebollen Martin Speelman - oliebollenbakker

Drukste dag van het jaar

Met oudjaarsdag is het een drukte van belang bij de kraam. 'Het is zonder twijfel de drukste dag van het jaar', vertelt Speelman. 'Met rijen van veertig tot vijftig man voor de oliebollen. 1 januari is voor ons een uitrustdag, dan zijn we total loss. Op 2 januari begint het weer tot 6 januari.

Elke dag oliebollen

Wat doet een oliebollenbakker dan na die drukte? Speelman stort zich op de kermis en heeft botsauto's. Maar voor het zover is kan hij nog elke dag oliebollen eten. Want je zou kunnen denken dat een oliebollenbakker op den duur geen oliebol meer kan zien. Dat ligt bij Speelman anders. 'Ik eet elke dag vier oliebollen, het zijn er ook weleens drie en ook weleens vijf. Maar meestal zijn het er vier.'

'Als ik 's ochtends van huis wegga eet ik geen ontbijt, op den duur krijg ik dan honger. Wanneer de eerste oliebollen uit het vet komen en ik ruik dat, dan heb ik er altijd nog zin in. Het verveelt nooit en het is ook een beetje controle.'

Je bent een rund als je met..

Het geheim van de oliebollen wil Speelman niet vertellen. 'Dan is het geen geheim meer en dat zou jammer zijn. Veel liefde en zaligheid erin steken dat is het allerbeste.'

Voor de thuisbakkers heeft Speelman wel een tip: 'Je bent een rund als je zelf met oliebollen stunt.'

