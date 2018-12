Deel dit artikel:













Gebouw brandt uit bij Valthermond (Foto: De Vries Media)

Een pand aan de Kavelingen in Valthermond is in de nieuwjaarsnacht uitgebrand. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Vanwege de omvang van de brand werd ook de brandweer uit Stadskanaal opgeroepen om het vuur te bedwingen. Het gebouw liep flinke rook- en waterschade op.