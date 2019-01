Video: vuurpijl ontploft in groepje toeschouwers vreugdevuur, één gewonde (update)

De politie greep in bij een vreugdevuur in Uithuizermeeden (Foto: De Vries Media)

Een toeschouwer van een vreugdevuur op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden heeft vannacht brandwonden opgelopen aan zijn rug. Dat gebeurde toen er in zijn buurt een vuurpijl ontplofte.

Doordat de jas van het slachtoffer vlam vatte, liep de man lichte brandwonden aan zijn rug op. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gegaan om zich te laten behandelen.

Ontploffing in beeld

Op beelden van een omstander is te zien hoe de vuurpijl van links naar rechts over het plein vliegt. De pijl ontploft uiteindelijk in de buurt van een groepje mensen.



Politie

De politie kwam met meerdere eenheden naar het plein, waaronder een speciale ondersteuningsgroep en politiehonden. Omdat de pijl mogelijk met opzet werd afgevuurd op het groepje toeschouwers, zocht de politie naar getuigen. Tot een aanhouding leidde dat niet. Of het slachtoffer aangifte doet is nog niet bekend.

De brandweer kwam ter plaatse om het vreugdevuur te blussen.

Update: Geen aanhouding



In de oospronkelijk versie van dit bericht stond dat de politie een aanhouding heeft verricht. Dat blijkt niet het geval. Ook kon de politiewoordvoerder niet bevestigen dat meerdere personen gewond zijn geraakt, zoals werd gemeld.