Ziekenhuizen hebben 'opvallend rustige' nieuwjaarsnacht achter de rug (Foto: Jos Schuurman/FPS)

In de provincie Groningen zijn in de nieuwjaarsnacht zeker 18 vuurwerkslachtoffers behandeld aan hun verwondingen. Desondanks was er bij alle Spoedeisende Hulp-afdelingen in onze provincie sprake van 'een rustige nacht'.

Geschreven door Sander Slager

Redacteur

Brandwondencentrum Groningen De meeste vuurwerkslachtoffers kwamen binnen bij het Brandwondencentrum Groningen. Het gespecialiseerde centrum in Stad behandelde twaalf mensen die gewond raakten door vuurwerk. Zes anderen raakten gewond bij carbidschieten. Verder liepen mensen brandwonden op bij een brandje in huis en het bakken van oliebollen. Vijf patiënten moesten vanwege de aard van hun verwondingen opgenomen worden.

We hebben slechts vijf vuurwerkslachtoffers behandeld. Vorig jaar waren dat er nog 25 Ineke Woldring - Woordvoerster UMCG UMCG De Spoedeisende Hulp van het UMCG heeft vijf vuurwerkslachtoffers behandeld, van wie er drie ernstig aan toe waren. Vier mensen werden behandeld als gevolg van drank- en/of drugsgebruik. UMCG-woordvoerster Ineke Woldring spreekt van een 'opvallend rustige nacht'. 'Zeker als je het vergelijkt met vorig jaar. Toen werden er nog 25 mensen met letsel binnengebracht, nu waren dat er dus maar negen. Dat is voor ons vergelijkbaar met een gemiddelde dienst.' Martini Ziekenhuis Op de Spoed van het Martini Ziekenhuis kwamen acht patiënten binnen, waarvan één met vuurwerkletsel. Vijf mensen liepen alcoholvergiftiging op. Daarvan was er één ernstig aan toe. Daarmee was er ook in het Martini sprake van 'een relatief rustige nieuwjaarsnacht', zegt woordvoerster Joske Kluvers. 'Wellicht kwam dat ook omdat iedereen zich goed had voorbereid.' Ommelander Ziekenhuis Op de Spoedeisende Hulp van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda viel de drukte eveneens mee, zegt de dienstdoende arts-assistent. 'Eigenlijk alleen de gebruikelijke letsels die passen bij een nieuwjaarsnacht. Dan moet je denken aan zaken als brandwonden en oogletsel. Het is niet leeg geweest, maar excessen waren er ook niet.' Cijfers over het aantal slachtoffers mag de arts niet geven. Refaja Ziekenhuis Ook bij het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal speekt men vooralsnog van een 'rustige' nacht. Een compleet beeld volgt echter pas aan het eind van de ochtend, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis.